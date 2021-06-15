Covid-19 laboratuvardan mı sızdı? Vuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü açıkladı...

2017'DEKİ DENEY

New York Times gazetesinin haberine göre, Şı ve enstitüye bağlı laboratuvardaki ekibi, 2017'de yaptıkları bir deneyle ilgili rapor yayımlamıştı.

Raporda, virüslerin insan hücrelerine bulaşabilme ve çoğalma yeteneğinin incelenmesi amacıyla var olan virüs parçalarını eşleyerek ve karıştırarak yeni hibrit yarasa koronavirüsleri meydana getirdikleri belirtilmişti.

Rapora göre, söz konusu virüs parçalarının en az biri insanlara da bulaşabiliyor.