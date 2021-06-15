Hatadan dönme zamanı

Çince, Lehçe
, Arapça
ve Portekizce
'nin okullarda okutulmasını öneren Eğitim ve Kültür Komisyonu'nun kararı böylece mecliste tartışmaya açılacak. Mecliste konunun ele alınmasının ardından Hessen Eyaleti
'nde Türkçe
'nin seçmeli ders olup olmayacağı konusu da bir nevi netlik kazanacak. Meclisteki oturumda, Eğitim ve Kültür Komisyonu'nun kararı belli olacak.
Eğitim ve Kültür Komisyonu, eyalet genelinde 20 binden fazla imza toplanmasına karşın 113 bin öğrencinin konuştuğu Türkçe'yi görmezden gelip, sadece 600 Portekizli öğrenci için Portekizce dersinin okutulmasını tavsiye etmişti. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi
(CDU) ve Yeşiller arasındaki koalisyon hükümeti yanlıştan dönmezse, Türkçe dersi okullarda notu etkileyen ders olarak verilmeyecek. FRANKFURT