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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Hatadan dönme zamanı

Hatadan dönme zamanı

’nin notu etkileyen seçmeli ders olarak kabul edilmediği ’nın ’nde meclis, perşembe günü konuyu meclis oturumunda ele alacak

Çince, , ve 'nin okullarda okutulmasını öneren Eğitim ve Kültür Komisyonu'nun kararı böylece mecliste tartışmaya açılacak. Mecliste konunun ele alınmasının ardından 'nde 'nin seçmeli ders olup olmayacağı konusu da bir nevi netlik kazanacak. Meclisteki oturumda, Eğitim ve Kültür Komisyonu'nun kararı belli olacak.
Eğitim ve Kültür Komisyonu, eyalet genelinde 20 binden fazla imza toplanmasına karşın 113 bin öğrencinin konuştuğu Türkçe'yi görmezden gelip, sadece 600 Portekizli öğrenci için Portekizce dersinin okutulmasını tavsiye etmişti. (CDU) ve Yeşiller arasındaki koalisyon hükümeti yanlıştan dönmezse, Türkçe dersi okullarda notu etkileyen ders olarak verilmeyecek. FRANKFURT
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Hatadan dönme zamanı
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