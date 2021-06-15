İngiliz denetim kurumundan Apple ve Google’a inceleme

İNCELEMENİN 1 YILDAN UZUN SÜRMESİ BEKLENMİYOR
İşletim sistemleri Android ve IOS ve internet tarayıcıları Safari ve Chrome'un da işleyişlerinin inceleneceği belirtilen açıklamada, Apple ve Google'a ilişkin incelemenin bir yıldan uzun sürmesinin beklenmediği kaydedildi.
GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Google'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şirketin Android ekosistemi üzerinden İngiltere'de yaklaşık 2,8 milyar sterlin seviyesinde bir gelir yarattığı ve yaklaşık 240 bin kişilik istihdam sağladığı bildirildi.