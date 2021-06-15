Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiliz denetim kurumundan Apple ve Google’a inceleme
Giriş Tarihi: 15.6.2021 17:55 Son Güncelleme: 15.6.2021 18:01

İngiliz denetim kurumundan ve ’a

AA
İngiliz denetim kurumundan Apple ve Google’a inceleme

İngiliz denetim kurumu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), teknoloji şirketleri ve ’ın cep telefonu pazarındaki yüksek paylarına ilişkin başlatıldığını bildirdi.

CMA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Şirketlerin bir dizi alanda rekabeti etkileyebilecek pazar gücüne sahip olup olmadıklarına yakından bakmak için ve 'ın mobil ekosistemlerine yönelik bir pazar araştırması başlattık." ifadelerine yer verildi.

İNCELEMENİN 1 YILDAN UZUN SÜRMESİ BEKLENMİYOR

İşletim sistemleri Android ve IOS ve internet tarayıcıları Safari ve Chrome'un da işleyişlerinin inceleneceği belirtilen açıklamada, Apple ve Google'a ilişkin incelemenin bir yıldan uzun sürmesinin beklenmediği kaydedildi.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Google'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şirketin Android ekosistemi üzerinden 'de yaklaşık 2,8 milyar sterlin seviyesinde bir gelir yarattığı ve yaklaşık 240 bin kişilik istihdam sağladığı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz denetim kurumundan Apple ve Google’a inceleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA