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Giriş Tarihi: 16.6.2021 03:13

'ye hava saldırısı düzenledi

AA
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

savaş uçakları, 'nde direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu 21 Mayıs'taki ateşkesten bu yana 'ye ilk kez saldırı düzenledi

uçakları, 'nin güneyindeki kentinin doğusunda yer alan Muin bölgesinde direniş güçlerine ait bir mevziyi füzelerle hedef aldı. Uçaklar ayrıca 'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi de bombaladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, henüz saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

ATEŞKESİN ARDINDAN İLK SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava saldırısının Gazze'den İsrail tarafına gönderilen yanan balonlara karşılık düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu 21 Mayıs'taki ateşkesten bu yana Gazze'ye ilk kez saldırı düzenledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
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