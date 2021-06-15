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Giriş Tarihi: 15.6.2021 21:14

'da son 24 saatte 1255 yeni vaka tespit edildi

AA
İtalya'da son 24 saatte 1255 yeni vaka tespit edildi

'da salgınında son 24 saatte 1255 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 247 bin 32'ye ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da, son 24 saatte yapılan 212 bin 112 testte 1255 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 247 bin 32'ye ulaştı.

63 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 105 bin 906'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 504'e geriledi. İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 artarak 127 bin 101'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 53 bin 74 artışla 4 milyon 14 bin 25'e ulaştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 42 milyon 893 bin 655 oldu. Aşılananların 14 milyon 330 bin 185'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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İtalya'da son 24 saatte 1255 yeni vaka tespit edildi
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