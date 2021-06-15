İzleyenler şoke oldu! Ünlü sunucu Christiane Amanpour'dan canlı yayında kanser açıklaması

Yumurtalık kanseri, karın bölgesinde şişlik ve ağrı gibi çok basit sağlık sorunlarıyla aynı semptomları gösterdiği için teşhis edilmesi zor kanserlerden biri.

KADINLARDA EN FAZLA GÖRÜLEN 7. KANSER TÜRÜ

Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre yumurtalık kanseri, dünya genelinde kadınlarda en fazla görülen 7. kanser türü. Yine kadınlarda en fazla ölüme yol açan 8. kanser türü.