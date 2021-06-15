Kanada ordusunda taciz skandalı! Korgeneral istifa etti

Mike Rouleau

Vance'ı golf oynamaya davet eden Rouleau, Vance aleyhinde yürütülen davaya bakan askeri müfettişler üzerinde yetkiye sahipti.

Rouleau, Vance ile golf oynamasının ardından istifa kararı aldı. Oyun sırasında aralarında davaya ilişkin herhangi bir konuşma geçmediğini ifade eden Rouleau, ancak son olaylarla birlikte kararının daha da güçlendiğini ve ordudaki güvenin daha fazla azalmasına katkı sağladığını dile getirdi.