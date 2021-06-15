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Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:18

ordusunda taciz skandalı! Korgeneral istifa etti

İHA
Kanada ordusunda taciz skandalı! Korgeneral istifa etti

ordusu, cinsel taciz skandalıyla gündemde. Hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan ve soruşturma sürecinde olan eski Genelkurmay Başkanı , bu kez kendisiyle golf oynayan Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral ’nun başını derde soktu. Rouleau, tacizle suçlanan Vance ile golf oynamasının ardından gelen tepkilere dayanamayarak istifa etti.

'da ordunun itibarını sarsan bir olay, ülke gündemine bomba gibi düştü.

GOLF İSTİFA GETİRDİ

Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral 'nun, hakkında taciz iddialarına yönelik soruşturma yürütülen eski Genelkurmay Başkanı ile geçtiğimiz hafta golf oynaması pahalıya mal oldu.

Mike Rouleau

Vance'ı golf oynamaya davet eden Rouleau, Vance aleyhinde yürütülen davaya bakan askeri müfettişler üzerinde yetkiye sahipti.

Rouleau, Vance ile golf oynamasının ardından istifa kararı aldı. Oyun sırasında aralarında davaya ilişkin herhangi bir konuşma geçmediğini ifade eden Rouleau, ancak son olaylarla birlikte kararının daha da güçlendiğini ve ordudaki güvenin daha fazla azalmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Jonathan Vance

Rouleau, istifa mektubunda Vance ve Kanada Donanmasının Komutanı Koramiral Craig Baines ile golf oynadığını kabul etti. Ocak ayında emekli olan Vance, hakkındaki cinsel taciz iddialarını yalanlıyor.

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Kanada ordusunda taciz skandalı! Korgeneral istifa etti
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