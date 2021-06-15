Mescid-i Aksa’ya yeni baskın! Gerilim artıyor

Sabah ve öğleden sonra fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Ayrıca aşırı sağcı Yahudi örgütlerin bugün Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" adı altında düzenlemeyi planladığı eylem nedeniyle Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir ve çevresinde ciddi gerginlik yaşanıyor.