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Haberler Dünya Haberleri Mescid-i Aksa’ya yeni baskın! Gerilim artıyor
Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:34

Mescid-i Aksa’ya yeni baskın! Gerilim artıyor

AA
Mescid-i Aksa’ya yeni baskın! Gerilim artıyor

devletinin işgali altında bulunan Doğu ’te gerilim tırmanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İsrail’in ’ne düzenlediği saldırıların ardından yapılan ateşkes sonrası Mescid-i Aksa, saldırıların hedefi olmaya devam ediyor. Aşırı sağcı Yahudi örgütlerin "bayrak yürüyüşü" adı altında düzenlemeyi planladığı eylem nedeniyle Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu ve çevresinde ciddi gerginlik yaşanıyor.

polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu 'ün bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, aralarında aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick'in de bulunduğu 54 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

YENİ BASKINLAR BEKLENİYOR

İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Öte yandan Mescid-i Aksa avlusunda sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Glick, İsrail'de kurulan yeni hükümetin başarılı olması için dua ettiğini belirtti. Fanatik Yahudilerin öğleden sonra da baskınlarını sürdürmeleri bekleniyor.

Sabah ve öğleden sonra fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Ayrıca aşırı sağcı Yahudi örgütlerin bugün Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" adı altında düzenlemeyi planladığı eylem nedeniyle Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir ve çevresinde ciddi gerginlik yaşanıyor.

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Mescid-i Aksa’ya yeni baskın! Gerilim artıyor
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