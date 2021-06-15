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Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:37 Son Güncelleme: 15.6.2021 13:53

Son dakika | Biden'dan dikkat çeken açıklama: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum

AA
Son dakika | Biden'dan dikkat çeken açıklama: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum

Son dakika haberi... , Cumhurbaşkanı ile görüştüğü konulardan 'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi. Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

TOPLANTIMIZ HAKKINDA İYİ ŞEYLER HİSSEDİYORUM

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin 'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.

Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.

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Son dakika | Biden'dan dikkat çeken açıklama: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum
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