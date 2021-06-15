Son dakika | Biden'dan dikkat çeken açıklama: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum

TOPLANTIMIZ HAKKINDA İYİ ŞEYLER HİSSEDİYORUM

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.

Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.