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Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:55 Son Güncelleme: 15.6.2021 14:00

Son dakika: Dışişleri'nden AB ülkelerine ve Kıbrıs tepkisi

AA
Son dakika: Dışişleri'nden AB ülkelerine Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "7 AB üyesinin ’da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan (tek yanlı) Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Akdeniz'e kıyısı olan 7 AB üyesinin Dışişleri Bakanlarının 'da 11 Haziran günü yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur.

Kıbrıs meselesi ve konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yapan bu oluşumun her yıl tekrarladığı bu tek yanlı ve taraflı tutumun bölgede barış ve istikrara ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunması mümkün değildir.

Evvelce de belirttiğimiz üzere, ve olmadan Doğu Akdeniz'de gerçek bir işbirliği ortamı yaratılamaz.

Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

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Son dakika: Dışişleri'nden AB ülkelerine Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi
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