Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Suudi Arabistan’dan hac açıklaması: Öncelik verilmeyecek
Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:55 Son Güncelleme: 15.6.2021 17:04

’dan hac açıklaması: Öncelik verilmeyecek

İHA
Suudi Arabistan’dan hac açıklaması: Öncelik verilmeyecek

Geçtiğimiz günlerde hac vazifesine ilişkin resmi açıklama yapan Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sadece Suudi Arabistan vatandaşlarını ve ülkede yaşayanları kabul edeceğini duyurmuştu. Hac kontenjanını ülke sınırları içinde yaşayan 60 bin adayla sınırlı tutacağını belirten Suudi Arabistan hükümetinden, ziyaret izni verilecek kişilere ilişkin yeni açıklama geldi.

Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hac için yapılacak başvuru kayıtlarında bütün uyrukların eşit olduğunu ve uyruğa göre öncelik verilmeyeceğini duyuruldu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı uyguladığı tedbirlere kapsamında, bu yıl Hac izninin koronavirüs salgını nedeniyle ülkede yaşayan yalnızca 60 bin kişiye vereceğini açıklamıştı.

"UYRUKLAR DİKKATE ALINMAYACAK"

Alınan karlar kapsamında, hem Suudi Arabistan vatandaşları hem de Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılar Hac ibadetini gerçekleştirmek için başvuru yapabilecekler. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfattah Mashat'ın yaptığı açıklamada, "Hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin başvuruları değerlendirilirken uyruklara önem verilmeyecek. Tüm ülke vatandaşları kayıt sitesi üzerinde başvuru yapabilir " ifadelerini kullandı.

Bu yılki Hac şartları, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olması, son 5 senede Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olması olarak açıklanırken, kadın hacı adayları yanlarında erkek vasisi (mahrem) olmadan, Hac ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Bakanlık Hac adayların internet üzerine kayıt yapmaları için 2 tarih aralığı yayınlandı. İlk kayıt dönemi 13-23 Haziran tarihleri arasında, 25 Haziran'da ikinci kayıt aşaması başlayacak.

Son Dakika: Suudi Arabistan'dan hac kararı! Sadece vatandaşlarına izin verecek

ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi Arabistan’dan hac açıklaması: Öncelik verilmeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA