Suudi Arabistan’dan hac açıklaması: Öncelik verilmeyecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hac için yapılacak başvuru kayıtlarında bütün uyrukların eşit olduğunu ve uyruğa göre öncelik verilmeyeceğini duyuruldu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı uyguladığı tedbirlere kapsamında, bu yıl Hac izninin koronavirüs salgını nedeniyle ülkede yaşayan yalnızca 60 bin kişiye vereceğini açıklamıştı.