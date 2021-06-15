Ukrayna’nın NATO üyeliği ihtimali Putin’i kızdırdı: Bizi kandırdılar

ZELENSKİY'NİN AÇIKLAMASI KARMAŞA YARATTI

Zelenskiy, yaptığı paylaşımda "NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli." ifadelerini kullandı.

Ancak Zelenskiy'nin bu açıklamalarının ardından konuya ilişkin konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için önce yolsuzluğu temizlemesi ve diğer kriterleri karşılaması gerek" ifadeleriyle üyelik tartışmalarındaki kesinliği yalanlamış oldu.