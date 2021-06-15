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Giriş Tarihi: 15.6.2021 09:58 Son Güncelleme: 15.6.2021 10:39

’nın üyeliği ihtimali Putin’i kızdırdı: Bizi kandırdılar

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ukrayna’nın NATO üyeliği ihtimali Putin’i kızdırdı: Bizi kandırdılar

’nın kentinde gerçekleşen ’nin yankıları devam ediyor. Zirve kapsamında gerçekleşen ikili görüşmelerden çıkan kararlar yakından takip edilirken cephesinden gelen bir açıklama oldukça konuşuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy’nin sosyal medya hesabından yaptığı 'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğim açıklaması sonrası gözler, Ukrayna ile savaşın eşiğinde olan ’ya çevrildi. Zelenskiy’nin açıklamaları, Rusya Devlet Başkanı ’in geçtiğimiz gün medyasına verdiği röportajdaki ifadeleri akıllara getirdi.

Dünyanın gündemi, 'nın kentinde gerçekleşen 'nden çıkan kararlarla şekillenmeye devam ediyor. Dün gerçekleşen ikili görüşmeler, peş peşe birçok konuda büyük gelişmeleri de beraberinde getirdi.

Görüşmelerin ardından doğruluğuyla akılları karıştıran en önemli açıklamalardan biri ise, Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy'den geldi. Geçtiğimiz ay ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna, uzun zamandır üyesi olmak için bekliyordu. Dün gerçekleşen zirveden sonra Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini söyledi.

ZELENSKİY'NİN AÇIKLAMASI KARMAŞA YARATTI

Zelenskiy, yaptığı paylaşımda "NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli." ifadelerini kullandı.

Ancak Zelenskiy'nin bu açıklamalarının ardından konuya ilişkin konuşan Başkanı , "Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için önce yolsuzluğu temizlemesi ve diğer kriterleri karşılaması gerek" ifadeleriyle üyelik tartışmalarındaki kesinliği yalanlamış oldu.

Zelenskiy'nin bu açıklamalarının ardından gözler, Ukrayna'nın gerilimli ilişkilere sahip olduğu Rusya'ya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Amerikan NBC kanalından 'a röportaj veren Rusya Devlet Başkanı 'in, NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle ilgili kullandığı ifadeler yankı uyandırdı.

Simmons'a "NATO'nun doğuya genişlemeyeceği sözü verilmişti. Nerde bu vaatler?" sorusunu yönelten Putin, "Bizim saldırgan davrandığımızı söylüyorsunuz. Nedenmiş o? dağıldıktan sonra Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleri için tehdit mi oluşturmuş?" ifadelerini kullandı.

"BİZİ ÇOCUK GİBİ KANDIRDILAR"

Putin'in, kendisine "NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği vaadi nerede yazılmış?" sorusunu yönelten Simmons'a verdiği yanıt ise, Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde Rusya'nın takınacağı tavırla ilgili açık bir sinyal niteliğinde oldu. Putin, Simmons'a "Aferin size! Haklısınız, bizi çocuk gibi kandırdılar. Her şeyi kağıda dökmek lazım" diyerek NATO'nun Rusya'yı kandırdığı sinyalini verdi.

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Ukrayna’nın NATO üyeliği ihtimali Putin’i kızdırdı: Bizi kandırdılar
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