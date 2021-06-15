Ukrayna’nın NATO üyeliği ihtimali Putin’i kızdırdı: Bizi kandırdılar

Dünyanın gündemi, Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleşen NATO Zirvesi'nden çıkan kararlarla şekillenmeye devam ediyor. Dün gerçekleşen ikili görüşmeler, peş peşe birçok konuda büyük gelişmeleri de beraberinde getirdi.
Görüşmelerin ardından doğruluğuyla akılları karıştıran en önemli açıklamalardan biri ise, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy'den geldi. Geçtiğimiz ay Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna, uzun zamandır NATO üyesi olmak için bekliyordu. Dün gerçekleşen zirveden sonra Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini söyledi.
ZELENSKİY'NİN AÇIKLAMASI KARMAŞA YARATTI
Zelenskiy, yaptığı paylaşımda "NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli." ifadelerini kullandı.
Ancak Zelenskiy'nin bu açıklamalarının ardından konuya ilişkin konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için önce yolsuzluğu temizlemesi ve diğer kriterleri karşılaması gerek" ifadeleriyle üyelik tartışmalarındaki kesinliği yalanlamış oldu.
Zelenskiy'nin bu açıklamalarının ardından gözler, Ukrayna'nın gerilimli ilişkilere sahip olduğu Rusya'ya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Amerikan NBC kanalından Keir Simmons'a röportaj veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle ilgili kullandığı ifadeler yankı uyandırdı.
Simmons'a "NATO'nun doğuya genişlemeyeceği sözü verilmişti. Nerde bu vaatler?" sorusunu yönelten Putin, "Bizim saldırgan davrandığımızı söylüyorsunuz. Nedenmiş o? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleri için tehdit mi oluşturmuş?" ifadelerini kullandı.
"BİZİ ÇOCUK GİBİ KANDIRDILAR"
Putin'in, kendisine "NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği vaadi nerede yazılmış?" sorusunu yönelten Simmons'a verdiği yanıt ise, Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde Rusya'nın takınacağı tavırla ilgili açık bir sinyal niteliğinde oldu. Putin, Simmons'a "Aferin size! Haklısınız, bizi çocuk gibi kandırdılar. Her şeyi kağıda dökmek lazım" diyerek NATO'nun Rusya'yı kandırdığı sinyalini verdi.