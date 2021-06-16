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Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:09

'da polis teşkilatı aşırı sağcıların işgali altında

AA
Almanya'da polis teşkilatı aşırı sağcıların işgali altında

’da son yıllarda giderek artan aşırı sağcılık ve ırkçılık vakalarına ilişkin rapor, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Ülke için giderek daha büyük bir tehdit halini alan aşırı sağcılık, şimdi de polis teşkilatına sıçradı.

'da Hessen Eyaleti Kriminal Polis Ofisi ve Frankfurt Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan polislerin 49'ya yükseldi.

AŞIRI SAĞCI YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı , eyalet meclisinde düzenlenen özel oturumda yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta ırkçı paylaşımlar yapmakla suçlanan polislerin yalnızca Özel Hareket Timi (SEK) mensubu olmadığını, farklı polis teşkilatlarından da polislerin bulunduğunu belirtti.

Bakan Beuth, çoğunluğun SEK timinde, diğerlerinin ise Devlet Kriminal Dairesi (LKA), ve diğer birimlerden olduğunu ifade etti. Beuth, çeşitli suçlamalar yöneltilen 49 polis olduğunu, 7 diğer kişinin ise polis olmadığını kaydetti.

Polis içindeki aşırı sağcı yazışmaların tespit edilmesi üzerine 'na bağlı 20 kişilik Özel Hareket Timi (SEK) geçtiğimiz hafta lağvedilmişti.

Polisler, WhatsApp gruplarında yabancı düşmanı, sembolleri, 'in fotoğrafı, örgüte ait kışkırtıcı içerikler ve görselleri paylaşıp yaymakla suçlanıyor. Toplam 56 kişiden 24'ü hakkında disiplin cezası da dahil olmak üzere hiçbir işlem yapılmadığı belirtildi.

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Almanya'da polis teşkilatı aşırı sağcıların işgali altında
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