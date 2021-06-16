Almanya'da polis teşkilatı aşırı sağcıların işgali altında

Almanya'da Hessen Eyaleti Kriminal Polis Ofisi ve Frankfurt Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan polislerin 49'ya yükseldi.

AŞIRI SAĞCI YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, eyalet meclisinde düzenlenen özel oturumda yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta ırkçı paylaşımlar yapmakla suçlanan polislerin yalnızca Özel Hareket Timi (SEK) mensubu olmadığını, farklı polis teşkilatlarından da polislerin bulunduğunu belirtti.

Bakan Beuth, çoğunluğun SEK timinde, diğerlerinin ise Devlet Kriminal Dairesi (LKA), Eyalet Polis Merkezi ve diğer birimlerden olduğunu ifade etti. Beuth, çeşitli suçlamalar yöneltilen 49 polis olduğunu, 7 diğer kişinin ise polis olmadığını kaydetti.