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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:04 Son Güncelleme: 16.6.2021 14:19

kabusu yaşıyor: Etraf dev ağları ile kaplandı

İHA
Avustralya kabusu yaşıyor: Etraf dev örümcek ağları ile kaplandı

, geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağış ve sel felaketi sonrası bu kez de dev ağları ile karşı karşıya kaldı. Sel sularının çekilmesi ile ortaya çıkan görüntü şoke etti.

'nın eyaletinde geçen hafta meydana gelen sel felaketinin ardından kalın ağları ortaya çıktı. Victoria eyaletinin Gippsland bölgesinde meydana gelen tabakası sel sularının çekilmesiyle fark edildi.

METRELERCE UZAYIP GİDEN ÖRÜMCEK AĞLARI

Metrelerce uzayıp giden örümcek ağları çalılar, çimenler ve trafik levhalarını kapladı. Sel sularından kurtulmaya çalışan örümceklerin yüksek zeminlere sığındıkları bu nedenle metrelerce sürüp giden kalın bir tabakanın ortaya çıktığı belirtildi. Uzmanlar "Balonlama" adı verilen bir süreçte, örümceklerin rüzgara ince ağlar attıklarını ve rüzgarın bu sayede örümcekleri havaya daha yüksek yerlere taşıdıklarını vurguladı.

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen görgü tanıkları, sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Görüntüler Avustralya gündemine oturdu.

Öte yandan, sık sık şiddetli yağmur ve sel felaketlerinin yaşandığı Gippsland bölgesinde 2013 ve 2015 yıllarında da benzer görüntülerin kaydedildiği belirtildi.

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Avustralya kabusu yaşıyor: Etraf dev örümcek ağları ile kaplandı
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