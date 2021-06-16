Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avusturya’dan flaş karar! Sinovac aşısı yaptıranlar muaf tutulacak
Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:57

Avusturya’dan flaş karar! Sinovac aşısı yaptıranlar muaf tutulacak

AA
Avusturya’dan flaş karar! Sinovac aşısı yaptıranlar muaf tutulacak

Avusturya’da bugün yürürlüğe giren yeni seyahat düzenlemesine göre, ’de de kullanılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşısından iki doz yaptıranlar, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulacak.

Sağlık Bakanlığının internet sayfasında, ülkelerin risk seviyesine göre oluşturulan yeni seyahat düzenlemesi paylaşıldı.

Buna göre aralarında 'nin de bulunduğu 3'üncü ülkelerden Avusturya'ya girişlerde iki doz Sinovac aşısı yaptırmış kişilerin karantinadan muaf tutulacağı bildirildi.

Avusturya'da daha önce açıklanan aşı listesinde (EMA) tarafından onaylanan -Pfizer, AstraZeneca, ve Johnson and Johnson'un yanı sıra Çin Sinopharm aşıları yer alıyordu.

SİNOVAC VE COVİSHİELD LİSTEDE

Yeni düzenlemeyle Sinovac'ın yanı sıra Hindistan'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Covishield de listeye eklendi.

Öte yandan Başbakan Sebastian Kurz'un geçen mart ayında 1 milyon doz alınması için ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği aşısının henüz listeye alınmaması ise dikkati çekti.

Avusturya'da son 24 saatte 153 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 649 bin 2'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artışla 10 bin 671'e yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avusturya’dan flaş karar! Sinovac aşısı yaptıranlar muaf tutulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA