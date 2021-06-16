Doğu Kudüs’te aşırı sağcı provokasyonu

İsraıl'ın işgali altındaki Doğu Kudüs
'te Filistinlilere yönelik baskılar hız kesmiyor. İsrail
'de yeni hükümet, aşırı sağcı Yahudilere Doğu Kudüs'ün Eski Şehir
bölgesinde "bayrak yürüyüşü" için onay verdi. Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde İsrail
polisi koruması altında tur atan Yahudiler, "Araplara ölüm" solganlarıyla Şam Kapısı
önündeki alana indi. Gazetecilere söven Yahudiler, Filistinli bir kadın ve gence saldırdı. Filistinliler ise bu grupların Müslüman mahallesine girmemesi için önlem alırken İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaştı. 17 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.