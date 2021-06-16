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Giriş Tarihi: 16.6.2021

’te aşırı sağcı provokasyonu

Doğu Kudüs’te aşırı sağcı provokasyonu
İsraıl'ın işgali altındaki 'te Filistinlilere yönelik baskılar hız kesmiyor. 'de yeni hükümet, aşırı sağcı Yahudilere Doğu Kudüs'ün bölgesinde "bayrak yürüyüşü" için onay verdi. Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde polisi koruması altında tur atan Yahudiler, "Araplara ölüm" solganlarıyla önündeki alana indi. Gazetecilere söven Yahudiler, Filistinli bir kadın ve gence saldırdı. Filistinliler ise bu grupların Müslüman mahallesine girmemesi için önlem alırken İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaştı. 17 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
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Doğu Kudüs’te aşırı sağcı provokasyonu
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