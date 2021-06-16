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Giriş Tarihi: 16.6.2021 12:49

'da : uyarısı

AA
Endonezya'da deprem: Tsunami uyarısı

’nın doğusunda 5,8 büyüklüğünde meydana geldi. Endonezya’da yetkililer, eyaletin Japutih ve Apiahu sahillerinde insanları plajları terk etmeleri ve olası bir tehlikesine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı...

(USGS), 5,8 büyüklüğündeki depremin 'nın Maluku eyaletine bağlı Seram Adası'ndaki Amahai kentine yaklaşık 70 kilometre mesafede gerçekleştiğini bildirdi.

yerin 10,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI

Endonezya'da yetkililer, eyaletin Japutih ve Apiahu sahillerinde insanları plajları terk etmeleri ve olası bir tehlikesine karşı hazırlıklı olmaları yönünde uyardı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'nın sık sık deprem tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı biliniyor.

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Endonezya'da deprem: Tsunami uyarısı
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