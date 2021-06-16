Fransa'da son 24 saatte 3 bin 58 Kovid-19 vakası görüldü

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 45 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 607'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 58 artışla 5 milyon 747 bin 647'ye yükseldi.

Hastanelerde 1873'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 519 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 31 milyon 83 bin 259'a ulaştı, bunlardan 16 milyon 953 bin 92'sine ikinci doz uygulandı.

Başbakan Jean Castex, Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşün ardından yarından itibaren istisnalar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını açıklamıştı.