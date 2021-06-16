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Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:49

Hac başvurularında rekor sayı! 24 saatte…

İHA
Hac başvurularında rekor sayı! 24 saatte…

Hac ve Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sadece vatandaşları ve ülkede yaşayanları kabul edeceğini duyurmuştu. Hac kontenjanını ülke sınırları içinde yaşayan 60 bin adayla sınırlı tutacağını belirten Suudi Arabistan hükümeti, hac başvurularını erişime açtı.

Hac ve Bakanlığı, Hac kayıtların açılmasının ardından ilk 24 saat içerisinde 450 binden fazla kişinin adayın başvuru yaptığını açıkladı.

24 SAATTE 450 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı alınan önemler kapsamında bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye Hac izni verileceğini açıklamıştı.

Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içerisinde Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti.

Başvurular internet üzerinden yapılmaya başlandı. Bakanlık, Hac için kayıtların başladığı ilk 24 saatte 450 binden fazla başvuru yapılığını ve İlk başvuruların yüzde 40'ı kadınların olduğunu açıkladı.

Hac başvurularının alınması ve incelenmesi devam ederken açıklama yapan bakanlık, "Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler bireysel olarak kayıt yapmalı. Kadınlar erkek vasisi olmadan kayıt yaptırabilir" ifadesini kullandı.

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Hac başvurularında rekor sayı! 24 saatte…
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