Hac başvurularında rekor sayı! 24 saatte…

Başvurular internet üzerinden yapılmaya başlandı. Bakanlık, Hac için kayıtların başladığı ilk 24 saatte 450 binden fazla başvuru yapılığını ve İlk başvuruların yüzde 40'ı kadınların olduğunu açıkladı.

Hac başvurularının alınması ve incelenmesi devam ederken açıklama yapan bakanlık, "Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler bireysel olarak kayıt yapmalı. Kadınlar erkek vasisi olmadan kayıt yaptırabilir" ifadesini kullandı.