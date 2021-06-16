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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Helal gıdaları zehirleyeceklerdi

FRANSA'DA aşırı sağcı bir grubun, marketlerin helal gıda ürünlerini zehirleme planı yaptığı bildirildi. Mediapart gazetesine göre, plan güvenlik güçlerinin gruba sızdırdığı ajan sayesinde öğrenildi. Planın, (AFO) tarafından 2018'de yapıldığı ve 15 kişinin yakalandığı ifade edildi. AFO, aşırı sağcı grubun iki üyesinin, çocuk ve yaşlıları öldürme riskini almamak için eyleme karşı çıktığını belirtti. Yetkililer ırkçı grubun ayrıca "200 imama saldırı" planladığını da kaydetti.
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Helal gıdaları zehirleyeceklerdi
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