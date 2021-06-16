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Haberler Dünya Haberleri İran’da seçimlerdeki aday sayısı 4’e düştü
Giriş Tarihi: 16.6.2021 21:53

’da seçimlerdeki aday sayısı 4’e düştü

İHA
İran’da seçimlerdeki aday sayısı 4’e düştü

’da muhafazakar Cumhurbaşkanı adayı Said Celili, 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden geri çekildiğini açıkladı. İran’da seçimlerdeki aday sayısı 4’e düştü

'da 18 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhafazakar adaylar Yargı Erki Başkanı lehine adaylıktan geri çekilmeye başladı. Muhafazakar Cumhurbaşkanı adayı Ali Rıza Zakani'nin adaylıktan geri çekilmesinin ardından, bir diğer muhafazakar aday Said Celili'de seçimlerden çekildiğini açıkladı. Celili, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden İbrahim Reisi lehine çekildiğini ifade etti.

Sabah saatlerinde ise reformist siyasetçi Muhsin Mehralizade, cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildiğini duyurmuştu. Celili'nin de adaylıktan çekilmesi ile seçimlerde yarışan aday sayısı 7'den 4'e geriledi. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran Cuma günü gerçekleşecek.

Muhafazakar adaylar Muhsin Rızai ve Kadızade Haşimi'nin de seçimlerden çekilmesi bekleniyor.
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İran’da seçimlerdeki aday sayısı 4’e düştü
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