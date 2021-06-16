Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İtalya'da son 24 saatte 1400 Kovid-19 vakası kaydedildi
Giriş Tarihi: 17.6.2021 01:31

'da son 24 saatte 1400 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA
İtalya'da son 24 saatte 1400 Kovid-19 vakası kaydedildi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1400 yeni vaka tespit edildi.

verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 203 bin 173 testte 1400 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 248 bin 432'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 101 bin 855'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 471'e geriledi.

'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artarak 127 bin 153'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 399 artışla 4 milyon 19 bin 424'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 43 milyon 419 bin 515 oldu. Aşılananların 14 milyon 545 bin 52'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya'da son 24 saatte 1400 Kovid-19 vakası kaydedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA