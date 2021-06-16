Kolombiya ordusuna bombalı saldırı: Bomba yüklü araç infilak etti

Yaralılardan birinin ameliyat olduğunu belirten Bakan Molano, 29'unun da hastanelerde bulunduğunu söyledi. Adı açıklanmayan bir yetkili ise iki adamın kendilerini görevli olarak gösterdikten sonra tabura beyaz bir araçla giriş yaptıklarını ve iki patlama olduğunu belirtti.