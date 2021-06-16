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Giriş Tarihi: 16.6.2021

’da korkunç plan

Fransa’da korkunç plan

’da faşist bir grubun, marketlerdeki helal gıda ürünlerine zehir karıştırmayı planladığı ve 200 imama saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı

Halkı, Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye kışkırtan faşist grubun planının, son anda engellendiği belirtildi. İç Güvenlik Genel Direktörlüğü'nün (DGSI), Operasyonel Güçler Eylemi (AFO) adlı grubun 15 üyesini yakaladığı açıklandı. Fransız Mediapart gazetesi, söz konusu eylemin üç yıl önce planlandığını yazdı.

İÇLERİNE AJAN SIZDIRDILAR
DGSI'NIN ırkçı grup içerisine ajan sızdırdığı ve bu bilgilere ulaştıktan sonra düzenlediği aktarıldı. Örgütün, '' olarak adlandırdığı plan kapsamında, marketlerde helal gıda ürünleri zehirlenecek, 200 imama saldırı düzenlenecekti. Grubun iki üyesinin, çocuk ve yaşlıları öldürme riski dolayısıyla eyleme karşı çıktığı belirtildi.

PLANLAYAN İSİMLER ÜRKÜTTÜ
EYLEMİ planlayanlar arasında kamu görevlisi, emekli polis ve eski askerlerin bulunduğu aktarıldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda silah ele geçirildi. Ülkede, Müslümanlara ait iş yerlerini kapatabilmek için denetçilerden "hukuki gerekçe" bulmaları istenmişti, saldırılar da artmıştı.

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Fransa’da korkunç plan
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