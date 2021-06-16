Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan flaş açıklama! Ülke tehlikenin eşiğinde…

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore KCNA'nın haberine göre, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin dünkü genel kurul toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore'nin "mevcut uluslararası durumla" nasıl başa çıkması gerektiği hususunda uluslararası topluma müzakere çağrısında bulundu.

SEL FELAKETLERİ KITLIK İHTİMALİNİ TETİKLEDİ

Kim, söz konusu çağrısında ABD ile Güney komşusundan açıkça bahsetmedi.