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Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan flaş açıklama! Ülke tehlikenin eşiğinde…
Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:11

lideri Kim Jong-un’dan flaş açıklama! Ülke tehlikenin eşiğinde…

AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan flaş açıklama! Ülke tehlikenin eşiğinde…

Kim Jong-un ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğu konusunda uyarıda bulunurken, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

'nin resmi haber ajansı Kore KCNA'nın haberine göre, iktidardaki 'nin dünkü genel kurul toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore'nin "mevcut uluslararası durumla" nasıl başa çıkması gerektiği hususunda uluslararası topluma müzakere çağrısında bulundu.

SEL FELAKETLERİ KITLIK İHTİMALİNİ TETİKLEDİ

Kim, söz konusu çağrısında ile Güney komşusundan açıkça bahsetmedi.

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulundu.

Kim, ülkedeki gıda durumunun "endişe verici" olduğunu belirterek, yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırdı.

Bunun yanı sıra Kim, ekonomik zorluklara rağmen kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan flaş açıklama! Ülke tehlikenin eşiğinde…
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