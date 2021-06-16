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Giriş Tarihi: 16.6.2021 22:11

'de sel: 7 ölü, 50 kayıp

AA
Nepal'de sel: 7 ölü, 50 kayıp

'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi, en az 50 kişi kayboldu

The Himalayan Times'da yer alan habere göre, başkent 'ya 65 kilometre mesafedeki Sindhupalchok bölgesinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.

Yetkililer, sellerde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin arandığını bildirdi.

Melamchi Nehri üzerindeki köprüler yıkılırken, çok sayıda ev hasar gördü.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

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Nepal'de sel: 7 ölü, 50 kayıp
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