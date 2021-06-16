Son Dakika | Antalya'da iki önemli zirve: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Antalya Diplomasi Forumu hakkında basın toplantısı düzenledi.

Antalya'da iki önemli zirve: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları...

12 Devlet ve Hükümet Başkanı katılımını teyit etti.

Diplomasi Antalya'da konuşulsun istiyoruz. Antalya'mızı dünyada diplomasinin merkezlerinden biri olması için çaba sarfediyoruz.

AZERBAYCAN'IN DAĞLIK KARABAĞ ZAFERİ

Azerbaycan topraklarını geri aldı ve Azerbaycan topraklarına herkesin saygı duyması gerekiyor. Biz Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış zirvesi olmasını istiyoruz.