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Haberler Dünya Haberleri Son Dakika | Antalya'da iki önemli zirve: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...
Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:20 Son Güncelleme: 16.6.2021 10:43

Son Dakika | 'da iki önemli zirve: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

Son Dakika | Antalya'da iki önemli zirve: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Diplomasi Forumu hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu; 12 Devlet ve Hükümet başkanının katılımını teyit ettiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Diplomasi Forumu hakkında basın toplantısı düzenledi.

Antalya'da iki önemli zirve: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları...

12 Devlet ve Hükümet Başkanı katılımını teyit etti.

Diplomasi Antalya'da konuşulsun istiyoruz. Antalya'mızı dünyada diplomasinin merkezlerinden biri olması için çaba sarfediyoruz.

AZERBAYCAN'IN DAĞLIK KARABAĞ ZAFERİ

Azerbaycan topraklarını geri aldı ve Azerbaycan topraklarına herkesin saygı duyması gerekiyor. Biz Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış zirvesi olmasını istiyoruz.

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Son Dakika | Antalya'da iki önemli zirve: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...
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