65 yıllık çifte cinayet çözüldü

ABD
'DE polis ve adli genetik uzmanları, 1956'dan beri faili meçhul olan çifte cinayeti çözdü. Montana eyaletine bağlı Great Falls
'ta, sevgili oldukları düşünülen Lloyd Duane Bogle
(18) ve Patricia Kalitzke
(16) ölü bulunmuştu. Genç kız, cinsel saldırıya uğramıştı. Kalitzke'nin otopsisinde tespit edilen ve Bogle'a ait olmayan sperm örneği, 65 yıl saklandı. Araştırma sonucu Kenneth Gould ismi ön plana çıktı. Cinayetler işlenirken de bölgede yaşayan Gould, 1967'de ailesiyle Missouri'ye taşınmış, 2007'deki ölümünün ardından bedeni yakılmıştı. Yakınlarından alınan DNA örnekleri sonucu tecavüzcü ve katilin Gould olduğu belirlendi.