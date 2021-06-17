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Giriş Tarihi: 17.6.2021

9 yapraklı ev bitkisi 160 bin TL’ye satıldı

9 yapraklı ev bitkisi 160 bin TL’ye satıldı
'da internet üzerinden düzenlenen bir açık artırmada, 9 yapraklı bir ev bitkisi 27 bin 100 Yeni Zelanda Doları'na (yaklaşık 160 bin TL) satıldı. Müzayedenin düzenlendiği Trade Me adlı sitenin sözcüsü , çok nadir olan beyaz alacalı 'rhaphidophora tetrasperma'nın sitede şimdiye kadar satılan en pahalı iç mekân bitkisi olduğunu söyledi. Philodendron minima veya mini monstera adlarıyla da bilinen bitkinin sitede 102 binden fazla kez görüntülendiği kaydedildi.
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9 yapraklı ev bitkisi 160 bin TL’ye satıldı
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