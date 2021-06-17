ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 600 bin 657'ye yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 12 bin 252 artışla 33 milyon 499 bin 244'e yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 365 artarak 600 bin 657 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 805 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 2 milyon 981 binden fazla vakayla Texas, 2 milyon 344 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 227 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 576 ve Texas'ta 52 bin 7 olarak kayıtlara geçti.

146 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 175 milyondan fazla kişiye ilk doz, 146 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 700 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 628 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 493 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 381 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.