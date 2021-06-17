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Giriş Tarihi: 17.6.2021

“Bezos, Dünya’ya dönmesin”

“Bezos, Dünya’ya dönmesin”

Uzay yolculuğu için hazırlık yapan ’li milyarder ’a karşı imza kampanyası başlatıldı. Bezos karşıtları, “ ve ’ı da yanında götür” dedi

Dünyanın en zengini unvanını elinde bulunduran 'li milyarder 'un hazırlandığı uzay yolculuğu adeta film hikayesine dönüyor. Kişisel serveti 193.5 milyar dolar (1 trilyon 640 milyar lira) olan Bezos, 20 Temmuz'da ülkesi ABD'den uzaya gidecek. eyaletinden gerçekleştirilecek uçuşta "" uzay aracında Bezos'a kardeşi ile birlikte 28 milyon dolarlık açık artırmayı kazanan iki kişi daha eşlik edecek. Bezos ve yanındakiler, tarihi yolculuk için geri sayıma geçerken bir grup ise farklı düşünüyor. Bezos'un Dünya'ya dönmesini istemeyenler internette "Dünya'ya dönmesin" diyerek imza kampanyası başlattı. Şimdiye kadar 10 binden fazla kişi bu kampanyaya imza attı.

"DÜNYA'YI YÖNLENDİRİYOR"
Change.org sitesi üzerinden "Jeff Bezos'un Dünya'ya Yeniden Girişine İzin Vermeme" başlığı ile açılan imza kampanyasına katılanlar, Bezos'u sahip olduğu online alışveriş şirketi ile küresel piyasayı domine edip Dünya'yı istediği gibi yönlendirmekle suçluyor. Katılımcılar, Bezos'un 'un kurucusu ve 'in kurucusu 'ı da yanında götürmesini istedi. DIŞ HABERLER

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“Bezos, Dünya’ya dönmesin”
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