“Bezos, Dünya’ya dönmesin”

Dünyanın en zengini unvanını elinde bulunduran ABD
'li milyarder Jeff Bezos
'un hazırlandığı uzay yolculuğu adeta film hikayesine dönüyor. Kişisel serveti 193.5 milyar dolar
(1 trilyon 640 milyar lira) olan Bezos, 20 Temmuz'da ülkesi ABD'den uzaya gidecek. Teksas
eyaletinden gerçekleştirilecek uçuşta "Blue Origin New Shepherd
" uzay aracında Bezos'a kardeşi ile birlikte 28 milyon dolarlık açık artırmayı kazanan iki kişi daha eşlik edecek. Bezos ve yanındakiler, tarihi yolculuk için geri sayıma geçerken bir grup ise farklı düşünüyor. Bezos'un Dünya'ya dönmesini istemeyenler internette "Dünya'ya dönmesin" diyerek imza kampanyası başlattı. Şimdiye kadar 10 binden fazla kişi bu kampanyaya imza attı.
"DÜNYA'YI YÖNLENDİRİYOR"
Change.org sitesi üzerinden "Jeff Bezos'un Dünya'ya Yeniden Girişine İzin Vermeme" başlığı ile açılan imza kampanyasına katılanlar, Bezos'u sahip olduğu online alışveriş şirketi Amazon
ile küresel piyasayı domine edip Dünya'yı istediği gibi yönlendirmekle suçluyor. Katılımcılar, Bezos'un Facebook
'un kurucusu Mark Zuckerberg
ve SpaceX
'in kurucusu Elon Musk
'ı da yanında götürmesini istedi. DIŞ HABERLER