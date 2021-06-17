Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çinli astronotları taşıyan uzay aracı istasyona ulaştı
Giriş Tarihi: 17.6.2021 15:55 Son Güncelleme: 17.6.2021 16:47

Çinli astronotları taşıyan uzay aracı istasyona ulaştı

İHA
Çinli astronotları taşıyan uzay aracı istasyona ulaştı

'in uzay programı çerçevesinde ’nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Çinli astronotları (taykonot) taşıyan uzay aracı Shenzhou-12, istasyona kenetlendi.

, 'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna başlattığı ilk insanlı seferi başarıyla tamamladı.

MODÜL KULLANIMA AÇILACAK

(CMSA) tarafından yapılan açıklamada, ilk uzay istasyonunda görev alan 3 taykonotu (Çinli astronot) taşıyan uzay aracı Shenzhou-12'nin uzay istasyonundaki çekirdek modülü Tianhe'a başarıyla kenetlendiği duyuruldu.

saati ile 09.22'de uzay aracının fırlatılmasından istasyona kenetlenmesine kadar tüm sürecin yaklaşık 6.5 saat sürdüğü belirtildi.

Taykonot (56), (54) ve (45), Tianhe modülünde 3 ay kalacak ve görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Taykonotların ilk hedefi 22.5 tonluk Tianhe modülünü kullanıma açmak.

Çin'in planlanan 4 Tiangong görevinin ilki olan Shenzhou-12, ülkenin uzay programının kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Tianhe modülünü taşıyan - 5Y roketi ise ülkenin güneyindeki eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 29 Nisan'da fırlatılmıştı.

Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çağında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak.

Çin'in uzay aracı Shenzhou-12 istasyona kenetlendi | Video

Çin'in uzay alanında attığı söz konusu son adım, ülkenin 5 yıl aradan sonra başlattığı "ilk insanlı uzay misyonu" olma özelliği taşıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çinli astronotları taşıyan uzay aracı istasyona ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA