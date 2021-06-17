Çinli büyükelçiden ABD çıkışı: Bizi provoke ediyorlar

Lu Shaye, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Çin'deki laboratuvardan sızıntı olmadığına dair araştırma sonucunu paylaştığını aktararak 2019'da ABD'ye ait bir laboratuvarda meydana gelen kazayı anımsattı ve DSÖ'nün, ABD'ye ait askeri laboratuvarlara odaklanması gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Lu Shaye, bağımsızlığı savunan ve tek Çin'i tanımayan Demokratik Yenilikçi Partinin (PDP) iktidara gelmesiyle Tayvan'da gerginliğin arttığını ifade ederek bu durumun, ABD destekli PDP'den kaynaklandığını öne sürdü.

ABD'nin son aylarda Tayvan'da "bir ülke, iki sistem" ilkesi doğrultusundaki kırmızı çizgiyi geçme manevralarını artırdığına işaret eden Lu Shaye, "(ABD) Bizi provoke ediyor ancak kendimizi tutuyoruz, yoksa çoktan savaş çıkardı." ifadesini kullandı.

Lu Shaye, Avrupa ülkelerinin de ABD'yi takip edip, Çin'i provoke etmemesi gerektiğini savunarak "Tayvan'ın bağımsızlığı söz konusu olamaz. Orta vadede meselenin barışçıl şekilde çözüleceğini umuyoruz ancak caydırıcı olarak güç kullanımından vazgeçmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.