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Giriş Tarihi: 17.6.2021 16:18 Son Güncelleme: 17.6.2021 16:38

'da bir kabus daha: enfeksiyonu...

AA
Hindistan'da bir kabus daha: Yeşil mantar enfeksiyonu...

ve enfeksiyonu ile mücadele eden , bu kez de '' görüldü. Ülkenin Madhya Pradesh eyaletinde koronavirüs tedavisi tamamlanan bir hastanın kaptığı enfeksiyon 'yeşil mantar' olarak kayıtlara geçti. Yüzdwe 90 seviyesinde enfeksiyonu görülen 34 yaşındaki hastanın ülkede görülen ilk yeşil mantar vakası olduğu bildirildi.

'ın Madhya Pradesh eyaletinde yeni tip (Kovid-19) tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun muhtemelen ülkede ilk kez görülen "" enfeksiyonu (aspergilloz) olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

YEŞİL MANTAR ENFEKSİYONU

New Age sitesinin haberine göre, 34 yaşındaki erkek hasta Kovid-19 tedavisini tamamladıktan sonra "yeşil mantar" hastalığıyla enfekte olduğu iddiasıyla tedavi için hava ambulansıyla Mumbai'deki Hinduja Hastanesi'ne nakledildi.

YÜZDE 90 SEVİYESİNDE AKCİĞER ENFEKSİYONU

Son bir buçuk aydır Indore'daki Aurobindo Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören hastada yüzde 90 seviyesinde enfeksiyonu görüldü.

ÜLKEDE GÖRÜLEN İLK VAKA

Yapılan tarama sırasında hastanın akciğerlerinde kara mantardan farklı olarak "yeşil mantar" tespit edilirken, bunun muhtemelen ülkede görülen ilk yeşil mantar vakası olduğu bildirildi.

Sri Aurobindo Tıp Bilimleri Enstitüsü Göğüs Hastalıkları Bölümü Başkanı Ravi Dosi, hastanın siyah mantar şüphesiyle testten geçirildiğini ancak sinüs, akciğer ve kanda "yeşil mantar" enfeksiyonuna rastlandığı bilgisini paylaştı.

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Hindistan'da bir kabus daha: Yeşil mantar enfeksiyonu...
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