iPhone 13 özellikleri nelerdir, ne zaman satışa çıkacak? Apple'ın yeni serisi iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Apple 2021 yeni telefon modeli iPhone 13 için heyecanlı bekleyiş başladı. iPhone 13 modellerine göre farklılık gösteren fiyat listesi ve özellikleri başta olmak üzere iPhone 13 hakkında bilgiler teknoloji meraklıları tarafından araştırılıyor. 6 Haziran tarihine kadar Apple tarafından yapılan açıklamalar ve medyada yer alan bilgilere göre, iPhone 13 ne zaman çıkacak ve iPhone 13 fiyatı ne kadar olacak? Haberimizde, 4 farklı model halinde çıkacağı belirtilen iPhone 13 özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler yer alıyor.
MyDrivers sitesi tarafından paylaşılan habere göre iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı model satışa çıkacak. Bu zaten bilinen bir şeydi. Apple önceki model sıralamasına aynen devam ediyor.
iPhone 13 mini ve iPhone 13'te 64/128/256 GB depolama alanı seçeneği ve 4 GB RAM olacak. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te ise 128/256/512 GB ve 1 TB depolama alanı yer alacak. Bu iki modelde 6 GB RAM bulunulacak.
iPhone 13 fiyat listesi ise şu şekilde:
iPhone 13 Mini
64 GB - 700 dolar
128 GB - 750 dolar
256 GB - 850 dolar
iPhone 13
64 GB - 800 dolar
128 GB - 850 dolar
256 GB - 950 dolar
iPhone 13 Pro
128 GB - 1050 dolar
256 GB - 1150 dolar
512 GB - 1350 dolar
1 TB - 1500 dolar
iPhone 13 Pro Max
128 GB - 1150 dolar
256 GB - 1250 dolar
512 GB - 1450 dolar
1 TB - 1600 dolar
Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre, yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi. Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullnacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.
Yeni serinin çıkacağı tarih ise henüz bilinmiyor.