iPhone 13 özellikleri nelerdir, ne zaman satışa çıkacak? Apple'ın yeni serisi iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

MyDrivers sitesi tarafından paylaşılan habere göre iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı model satışa çıkacak. Bu zaten bilinen bir şeydi. Apple önceki model sıralamasına aynen devam ediyor.

iPhone 13 mini ve iPhone 13'te 64/128/256 GB depolama alanı seçeneği ve 4 GB RAM olacak. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te ise 128/256/512 GB ve 1 TB depolama alanı yer alacak. Bu iki modelde 6 GB RAM bulunulacak.