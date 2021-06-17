İran'da son 24 saatte 139 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 291 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1296'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 70 bin 426'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 139 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 619 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 329'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 708 bin 743'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 69 bin 844 oldu.

İRAN'DA TOPLAM 5 MİLYON 252 BİN 255 DOZ AŞI YAPILDI

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 366 bin 148 kişiye aşının ilk dozunun, 886 bin 107 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 252 bin 255 doz aşı uygulandığı açıklandı.