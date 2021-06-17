İspanya'da son 24 saatte 4 bin 197 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çopk etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da, yeni vaka sayılarındaki düşüş devam ederek, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 96 oldu. Bu sayı, 12 Ağustos 2020'den bu yana ilk defa dün 100'ün altına düşmüştü.

4 BİN 197 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İspanya'da dünden bugüne kadar kaydedilen 19 artışla can kaybı 80 bin 634'e, vaka sayısı da 4 bin 197 yükselişle 3 milyon 753 bin 228'e ulaştı.

Hükümet, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmış ve normalleşme adımlarını hızlandırmıştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği İspanya'da nüfusun yüzde 28,7'sinde (13 milyon 641 bin 91 kişi) aşılama süreci tamamlanırken, en az bir doz aşı olanların sayısı 22 milyon 365 bin 104'ü (nüfusun yüzde 45,8'i) buldu.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.