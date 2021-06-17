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Giriş Tarihi: 17.6.2021 08:41

askerleri tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

AA
İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

İşgal altındaki ’nın kentinde askerlerinin dün ateş açarak yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

'taki Rafidiyye Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, dün Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde askerleri tarafından vurulan ve tedaviye alınan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Filistinli çocuğun adının olduğu ve İsrail askerleri tarafından başından yaralandığı belirtildi.

YASA DIŞI YAHUDİ BİRİMİ

Yahudi yerleşimciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi birimi kurmuştu.

Buna tepki olarak Filistinliler zaman zaman gösteri düzenlerken, İsrail ordusu Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ediyor.

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İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
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