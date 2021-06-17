İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Nablus'taki Rafidiyye Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, dün Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan ve tedaviye alınan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Filistinli çocuğun adının Ahmed Beni Şemse olduğu ve İsrail askerleri tarafından başından yaralandığı belirtildi.

YASA DIŞI YAHUDİ BİRİMİ

Yahudi yerleşimciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi birimi kurmuştu.

Buna tepki olarak Filistinliler zaman zaman gösteri düzenlerken, İsrail ordusu Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ediyor.