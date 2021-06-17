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Haberler Dünya Haberleri İsrail polisinden yeni saldırı! Ulu Cami imamı gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 17.6.2021 13:55

polisinden yeni saldırı! imamı gözaltına alındı

AA
İsrail polisinden yeni saldırı! Ulu Cami imamı gözaltına alındı

hükümetinin halkına yönelik sistematik şiddeti devam ediyor. Son olarak sosyal medyada İsrail polisine karşı şiddet teşvik ettiği iddiasıyla, Lid kentinde bulunan imamı Yusuf el-Baz gözaltına alındı.

polisinin, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Lid (Lod) kentindeki 'nin imamı Yusuf el-Baz'ı gözaltına aldığı belirtildi. Baz'ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail polislerinin 63 yaşındaki imamın evine şafak vakti baskın düzenlediğini söyledi. Zabarka, Baz'ın "kışkırtma" suçlamasıyla gözaltına alındığını, bugün mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.

AVUKATI TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Baz'ın adına yer verilmeden, "15 Haziran'da Facebook'taki hesabından polise karşı şiddete teşvik edici bir paylaşım yaptığı sanılan bir şüpheli, savcılığın talimatı üzerine Lid kentinde gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Avukat Zabarka, söz konusu videonun yabancı bir filmden alıntı olduğuna ve dünyanın her yerinde gösterime girdiğine vurgu yaparak, bunun gözaltı sebebi sayılmasını "saçmalık" olarak niteledi.

İmam Yusuf el-Baz, İsrail vatandaşı Filistinliler arasında önde gelen bir din adamı ve kanaat önderi olarak tanınıyor.

Lid kenti, İsrail polisinin işgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sonrası Filistinliler ile İsrail polisleri arasında şiddete sahne olmuştu.

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İsrail polisinden yeni saldırı! Ulu Cami imamı gözaltına alındı
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