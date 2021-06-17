İsrail polisinden yeni saldırı! Ulu Cami imamı gözaltına alındı

Avukat Zabarka, söz konusu videonun yabancı bir filmden alıntı olduğuna ve dünyanın her yerinde gösterime girdiğine vurgu yaparak, bunun gözaltı sebebi sayılmasını "saçmalık" olarak niteledi.

İmam Yusuf el-Baz, İsrail vatandaşı Filistinliler arasında önde gelen bir din adamı ve kanaat önderi olarak tanınıyor.