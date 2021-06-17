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Giriş Tarihi: 17.6.2021 13:08 Son Güncelleme: 17.6.2021 13:31

’da korku dolu anlar! Dev panik yarattı

İHA
Kanada’da korku dolu anlar! Dev hortum panik yarattı

'nın eyaletinde görülen dev panik yarattı. Bölge sakinleri tarafından saniye saniye kayıt altına alınan o anlar sosyal medyada oldukça konuşuldu.

'nın eyaletinde görülen dev bir çevre sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde şiddetli fırtına etkili oldu.

HASARA YOL AÇTI

Çevre ve İklim Değişiklikleri Kanada (ECCC) tarafından yapılan açıklamada, "Saskatchewan'ın merkezini vuran fırtınada 3 hortum oluştu" bilgisi paylaşıldı.

Meteorolog Terri Lang, "Fırtınalar günün ilerleyen saatlerinde şiddetini arttırdı ve çok hızlı bir şekilde 3 farklı kasırgaya yol açtı. Birbirlerine yakınlardı, biri D'arcy ve Fisk arasındaydı. Daha sonra çıkan iki hortum ise McGee yakınlarındaydı" dedi.

Kanada'da dev hortum kamerada

D'arcy civarında görülen hortum bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Hortumun bölgedeki tarım arazisinde hasara yol açtığı belirtildi.

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Kanada’da korku dolu anlar! Dev hortum panik yarattı
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