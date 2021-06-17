Kanada’da korku dolu anlar! Dev hortum panik yarattı

Meteorolog Terri Lang, "Fırtınalar günün ilerleyen saatlerinde şiddetini arttırdı ve çok hızlı bir şekilde 3 farklı kasırgaya yol açtı. Birbirlerine yakınlardı, biri D'arcy ve Fisk arasındaydı. Daha sonra çıkan iki hortum ise McGee yakınlarındaydı" dedi.

Kanada'da dev hortum kamerada

D'arcy civarında görülen hortum bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Hortumun bölgedeki tarım arazisinde hasara yol açtığı belirtildi.