Putin-Biden zirvesinin ardından Kremlin'den açıklama: Bizim için kırmızı çizgi...

Peskov, Moskova'nın söz konusu durumu yakından takip ettiğini ifade ederek, "Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunu çok yakından takip ediiyoruz, bu bizim için gerçekten kırmızı çizgi. (Ukrayna'ya NATO üyelik planı verilmesi konusu) Tabii ki endişelerimizi arttırıyor" dedi.