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Giriş Tarihi: 17.6.2021 14:44 Son Güncelleme: 17.6.2021 14:56

Putin-Biden zirvesinin ardından Kremlin'den açıklama: Bizim için kırmızı çizgi...

İHA
Putin-Biden zirvesinin ardından Kremlin'den açıklama: Bizim için kırmızı çizgi...

Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı arasında gerçekleşen tarihi zirve sonrası Kremlin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir radyo programında yaptığı açıklamasında Putin-Biden zirvesinin genel anlamda olumlu gerçekleştiğini ifade ederken Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimaline ilişkin “Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunu çok yakından takip ediiyoruz, bu bizim için gerçekten kırmızı çizgi" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı ve Başkanı 'ın dün 'nin kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bir radyo programında konuştu. Konuşmasında Cenevre'deki Putin-Biden zirvesinin genel anlamda olumlu geçtiğini belirten Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimaline de değindi.

Peskov, 'nın söz konusu durumu yakından takip ettiğini ifade ederek, "Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunu çok yakından takip ediiyoruz, bu bizim için gerçekten kırmızı çizgi. (Ukrayna'ya NATO üyelik planı verilmesi konusu) Tabii ki endişelerimizi arttırıyor" dedi.

ACİL GÖRÜŞMELER YAPILMASI KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

Peskov, Cenevre zirvesinde silah kontrol anlaşmaları ve risk azaltma önlemlerine zemin hazırlama hakkında acil görüşmeler yapılması gerektiği konusunda anlaşmaya varıldığını da söyledi.

UKRAYNA, NATO ÜYELİĞİ KONUSUNDA NET CEVAP BEKLİYOR

geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, Biden'dan Ukrayna'ya NATO üyelik planı verme konusunda olumlu veya olumsuz net bir cevap istediğini söylemişti. Biden ise Ukrayna'nın yanında olduklarını fakat NATO'ya üye olmadan önce ülkedeki yolsuzluğa son vermek gibi bazı kriterleri karşılaması gerektiğini belirtmişti.

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Putin-Biden zirvesinin ardından Kremlin'den açıklama: Bizim için kırmızı çizgi...
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