Sinovac’a karantina muafiyeti

Avusturya:
Bugün yürürlüğe giren yeni seyahat düzenlemesine göre, Türkiye
'de de kullanılan, Kovid-19'a karşı geliştirilen Çin Sinovac aşısından 2 doz yaptıranlar, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulacak.
ABD:
Koronavirüsün merkezi haline gelen New York'ta kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırıldı. California'da tam açılma süreci başladı. 5 binden az kişinin katıldığı organizasyonlarda sosyal mesafe ve maske kuralı olmadan bir araya gelinmesine izin verildi.
Fransa:
Vaka sayılarındaki düşüşün ardından bugünden itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.
Hindistan:
Vakalardaki düşüş sürüyor. Son 24 saatte 62 bin 224 yeni vaka var.
Fas:
Uçuşlar 5 ay aradan sonra yeniden başladı.
Suudi Arabistan:
Son 24 saatte bin 269 yeni vaka kaydedildi, bin 14 kişi ise iyileşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti:
Artan vakalar nedeniyle tedbir 3. seviyeye yükseltildi.
Latin Amerika:
Son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 468, Meksika'da 243, Arjantin'de 589, Kolombiya'da 599, Peru'da 171, Şili'de 61, Bolivya'da 124, Paraguay'da 115, Guatemala'da 35 ve Uruguay'da 53 kişi yaşamını yitirdi.
İngiltere:
Yapılan araştırmada BioNTech ve AstraZeneca aşılarının Hindistan
kaynaklı Delta varyantının ağır etkilerine karşı çok iyi koruduğu sonucuna varıldı. İngiltere
, Fransa
, Almanya, BAE ve Bahreyn üçüncü doz aşı yapmayı planlıyor.