Vladimir Putin’den Afganistan açıklaması: Sürece dahil olma sinyali verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin Rusya için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Orası bize çok yakın bir bölge. Bu gelişmeye nasıl dahil olacağız veya bölgede güvenliği nasıl sağlayacağız? Bu çok önemli bir soru." dedi.

"BIDEN GERÇEK BİR PROFESYONEL"

Putin, video konferans yöntemiyle Rusya'da öğrencilerin mezuniyet programına katılarak, dün Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'e yönelik medyada yer alan bazı eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Putin, "Uzun bir yolculuk yapmasına rağmen, 2,5 saate yakın yaptığımız yüz yüze görüşmede konulara tümüyle hakimdi. Kendisi gerçekten profesyonel ve onunla çalışırken bir konuyu kaçırmamak için oldukça dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.