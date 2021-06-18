ABD'den Çin'e gözdağı! İnsansız roket sistemi ateşlendi

Yaklaşık 1,5 saat süren simülasyonda OÇAL sisteminin aynı zamanda ABD ordusunun uzun zamandır geliştirmekte olduğu hassas güdümlü füze mühimmatının kısa ve uzun menzilli versiyonlarını fırlatması dikkati çekti.

ÇİN'İN PASİFİK'TEKİ VARLIĞI ENDİŞE YARATIYOR

Tam olarak Çin'e karşı bir savaşın başlangıç anını temsil eden denemede simülasyondaki adalarda konuşlu silah sistemlerinin imhasından sonra roket sistemleri, yeniden kargo uçaklarına yüklenip bölgeden uzaklaştırılırken ABD savaş uçakları, bölgeye intikal ederek adaların tamamını ateş altına alıyor.

OÇAL sistemi, kurulum, hedef belirleme ve ateşlemeyi uzaktan kumanda ile gerçekleştiriyor. Bu teknolojinin ana amacının Çin ile çıkabilecek topyekun bir savaşın başlarında çatışma alanlarında mümkün olduğunca az sayıda ABD askerinin bulundurulması olduğu iddia ediliyor.

ABD, uzun süredir Pasifik bölgesindeki askeri varlığını artırırken Çin'in Güney Çin Denizi'nde ada inşa etmesinden ve bu adaları silahlandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça belirtiyor.