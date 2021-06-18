Almanya’da koronavirüs aşı oranı açıklandı

Almanya, koronavirüs salgını ile mücadelesinde aşı kampanyasını sürdürüyor.

23 MİLYONU AŞKIN KİŞİ SÜRECİ TAMAMLADI

Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki aşılama kampanyasına ilişkin son verileri paylaştı. Almanya'da 27 Aralık tarihinden bu yana 63 milyon 633 bin 46 kişinin bir kez aşı olurken, aşı olanların oranının ise yüzde 49.6 olduğu açıklandı. Ülkede iki doz aşısını yaptıranların sayısı ise 23 milyon 916 bin 490'a ulaştı.