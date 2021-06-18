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Giriş Tarihi: 18.6.2021 15:32 Son Güncelleme: 18.6.2021 15:33

’da koronavirüs aşı oranı açıklandı

İHA
Almanya’da koronavirüs aşı oranı açıklandı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı uygulamasını giderek artıran ’da resmi kaynaklar, ikinci doz aşısını olan nüfus oranını açıkladı. Ciddi bir aşılama kampanyasının yürütüldüğü ülkede halkın yarısı, aşı sürecini tamamladı.

, koronavirüs salgını ile mücadelesinde aşı kampanyasını sürdürüyor.

23 MİLYONU AŞKIN KİŞİ SÜRECİ TAMAMLADI

(RKI), ülkedeki aşılama kampanyasına ilişkin son verileri paylaştı. Almanya'da 27 Aralık tarihinden bu yana 63 milyon 633 bin 46 kişinin bir kez aşı olurken, aşı olanların oranının ise yüzde 49.6 olduğu açıklandı. Ülkede iki doz aşısını yaptıranların sayısı ise 23 milyon 916 bin 490'a ulaştı.

100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde 7 günde vaka sayısı 9 eyalette 10 vakanın altına indi. Almanya İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için ülkeye girişlerde kısıtlamalar getiren hükümeti, aşısını tamamlamış Avrupa Birliği (AB) ülkesi vatandaşı olmayan kişilerin 25 Haziran'dan itibaren turist olarak veya iş seyahati için Almanya'ya giriş yapmasına imkan sağlanacak.

SINOVAC VE BIONTECH LİSTEDE YOK

, veya 'dan gelenlerin zorunlu haller dışında Almanya'ya girişine izin verilmeyecek.

Almanya, (EMA) tarafından kullanım onayı verilen aşıları yaptıran kişilerin ülkeye girişine izin verilecek. AB tarafından BioNTech/, , ve Johnson&Johnson aşırları kabul edilirken 'de kullanılan Çin aşısı Sinovac ve 'da geliştirilen 'nin EMA'daki incelemeleri devam ediyor.

Almanya'da son 24 saatte bin 76 yeni vaka tespit edilirken, 91 kişi hayatını kaybetti.

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Almanya’da koronavirüs aşı oranı açıklandı
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