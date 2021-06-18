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Giriş Tarihi: 18.6.2021 12:51 Son Güncelleme: 18.6.2021 12:53

’dan flaş seyahat kararı! ’ye kapılar açıldı mı?

AA
Almanya’dan flaş seyahat kararı! Türkiye’ye kapılar açıldı mı?

salgını nedeniyle seyahat kısıtlamalarının aylardır yürürlükte olduğu ’da, yeni bir karar yayınlandı. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan kararda, 'de yaşayan ve aşısından çift doz yaptıranların Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği bildirildi.

25 Haziran'dan itibaren turistik gezi ve ziyaretler için üçüncü ülkelere olan kısıtlamaları gevşetiyor.

ÇİFT DOZ BİONTECH AŞISI OLANLAR GİDEBİLECEK

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dışındaki ülkelerde yaşayanlardan () tarafından onaylanan aşıları tam olanlar Almanya'ya turistik seyahatte bulunabilecek.

Almanya'nın bu kararı 'de yaşayan ve aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği anlamına geliyor.

Buna göre, yolcuların Almanya'ya girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekecek.

Ancak virüsün varyantının bulunduğu bölgelere veya ülkelere ise söz konusu kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek.

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Almanya’dan flaş seyahat kararı! Türkiye’ye kapılar açıldı mı?
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