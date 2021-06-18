Dünya
geneli: Aşılar 2 milyar 500 milyon dozu aştı. Vakalar 177 milyon 828 bini, ölümler 3 milyon 849 bini aştı.
Almanya
: Biyoteknoloji şirketi CureVac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının etkinlik oranı yüzde 47 ile beklentilerin altında kaldı.
İngiltere
: Imperial College London
tarafından yapılan araştırma, salgının özellikle gençlerin henüz aşı olmaması nedeniyle yayıldığını ortaya koydu.
Rusya
: Moskova'da çalışanlarını aşılatmayan şirketlere 1 milyon ruble ceza verilecek. Vaka sayısı 13 bin 397. Günlük 25 bin vaka korkusu. Kovid hastaneleri yine doldu.
Ukrayna: Karantina 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Hindistan:
Vaka sayılarında artış: Son 24 saatte 67 bin 208 yeni vaka, 2 bin 330 kişi öldü.
Malezya: Kralı Sultan Abdullah Şah: Kovid-19 nedeniyle faaliyeti durdurulan meclis bir an önce açılmalı.
Çin: Devlet medyası, Trinidad ve Tobago'ya 80 şişe Kovid-19 aşısı bağışlayan ABD'yi 'ti'ye aldı'.
Japonya: Dev tanrıça heykeline, 'koronavirüsün sona ermesi duasıyla' dev maske yerleştirildi.
KORKUTAN UYARI
BIONTECH'IN kurucusu Dr. Uğur Şahin, tedbiri elden bırakmama konusunda bazı uyarılarda bulundu. Şahin, "Eğer dikkatli olmazsak ve yeterince temkinli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz" dedi.