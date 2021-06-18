Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Başbakanın küfürlü yazışmaları sızdı
Giriş Tarihi: 18.6.2021

Başbakanın küfürlü yazışmaları sızdı

Başbakanın küfürlü yazışmaları sızdı
Başbakanı 'ın geçen yıl mart ayında Sağlık Bakanı için küfürlü bir ifadeyle "Umutsuz vaka" dediği ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre Johnson'ın eski baş danışmanı , bu ifadenin geçtiği bir yazışmayı kamuoyuyla paylaştı. Pandemi başladığında bakımevlerindeki ölümler, test yetersizliği ve ekipman bulma konusundaki sıkıntılar üzerine Johnson'ın bu ifadeyi kullandığını söyleyen Cummings, "Onu görevden almamanız nedeniyle fazladan kaç kişi öldü?" diye sordu. Cummings kanıt olarak Johnson ile arasındaki WhatsApp yazışmasının ekran görüntüsünü gösterdi. Başbakanlık, mesajları yalanlamazken, Johnson'ın sözcüsü, "Öne sürülen her iddiayla ilgilenmeyi planlamıyorum, Başbakan baştan beri Sağlık Bakanı'yla çok yakın çalıştı ve çalışmaya devam edecek" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakanın küfürlü yazışmaları sızdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA