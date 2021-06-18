Başbakanın küfürlü yazışmaları sızdı

İngiltere
Başbakanı Boris Johnson
'ın geçen yıl mart ayında Sağlık Bakanı Matt Hancock
için küfürlü bir ifadeyle "Umutsuz vaka" dediği ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre Johnson'ın eski baş danışmanı Dominic Cummings
, bu ifadenin geçtiği bir yazışmayı kamuoyuyla paylaştı. Pandemi başladığında bakımevlerindeki ölümler, test yetersizliği ve ekipman bulma konusundaki sıkıntılar üzerine Johnson'ın bu ifadeyi kullandığını söyleyen Cummings, "Onu görevden almamanız nedeniyle fazladan kaç kişi öldü?" diye sordu. Cummings kanıt olarak Johnson ile arasındaki WhatsApp yazışmasının ekran görüntüsünü gösterdi. Başbakanlık, mesajları yalanlamazken, Johnson'ın sözcüsü, "Öne sürülen her iddiayla ilgilenmeyi planlamıyorum, Başbakan baştan beri Sağlık Bakanı'yla çok yakın çalıştı ve çalışmaya devam edecek" dedi.