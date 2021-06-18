Çinli astronotlar uzay istasyonuna yerleşti

"ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo modüle sırayla giriş yaparken, Çinlilerin ilk kez kendi uzay istasyonlarına girdikleri vurgulandı. Taykonotların çalışmalarının planlandığı gibi yürütüleceği belirtildi.

Ekibin lideri Nie Haisheng, "Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi, Tianhe çekirdek modülündeyiz. Destekleri için tüm Çinlilere teşekkür ediyoruz ve birçok bilim insanının sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Artık çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.