DSÖ'den SABAH'a çok kritik aşı açıklaması: Hedefimiz...

Dünya Sağlık Örgütü Sözcülüğü, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Pandemiyi sona erdirmek için ortak hedefimiz, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun en az yüzde 70'ini aşılamak olmalı ve bunu yapmak için 11 milyar doz Kovid-19 aşısına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"PANDEMİYİ SONA ERDİRMEK İÇİN ORTAK HEDEFİMİZ YÜZDE 70 AŞILAMA"

Dünya Sağlık Örgütü Sözcülüğü, SABAH'a yaptığı açıklama şöyle:

"DSÖ'ye bildirilen yeni Kovid-19 vakalarının sayısı art arda yedi hafta azaldı, ancak küresel düşüş endişe verici bir artışı maskeliyor. Pandemiyi sona erdirmek için ortak hedefimiz, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun en az yüzde 70'ini aşılamak olmalı ve bunu yapmak için 11 milyar doz Kovid-19 aşısına ihtiyacımız var. En büyük engel, dozların, kaynakların ve teknolojinin paylaşımı olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü üye devletleri Eylül ayına kadar her ülkenin nüfusunun en az yüzde 10'unu aşılamak için büyük bir baskıyı ve yılsonuna kadar en az yüzde 40 aşılama hedefimize ulaşmak için "Aralık ayına kadar" ilerlemeyi desteklemeye çağırıyor. Bu, ülkeler dozları COVAX ile hemen paylaşırsa ve üreticiler COVAX siparişlerine öncelik verirse bu gerçekleşebilir."

"2 MİLYAR DOZ AŞININ YÜZDE 77'Sİ 10 ÜLKEDE UYGULANDI"

Sözcülük, "Tüm ülkelerdeki en yüksek öncelikli nüfusa - sağlık hizmetleri ve diğer ön saflardaki çalışanlar, yaşlılar ve altta yatan koşullara sahip kişiler - aşı sağlamak ilk ve en önemli hedef olmalıdır. Ve henüz hiçbir yere yakın değiliz - en son rakamlara göre, şimdiye kadar dünya çapında 2 milyardan fazla aşı dozu uygulandı, ancak bunların yüzde 77'si sadece 10 ülkede uygulandı. Birincil strateji olması gereken en yüksek öncelikli nüfusların adil bir şekilde kapsanmasından çok uzaktayız" değerlendirmesinde bulundu.